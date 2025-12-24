ВЦИОМ: более 60% россиян ожидают удачного года, несмотря на сложности уходящего

По данным исследования аналитического центра, 64% опрошенных охарактеризовали 2025 год для страны как "скорее трудный, плохой или очень тяжелый"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян (60%) ожидают, что следующий год будет удачным для России в целом. При этом 64% опрошенных охарактеризовали 2025 год для страны как "скорее трудный, плохой или очень тяжелый". Об этом говорится в итоговом исследовании аналитического центра ВЦИОМ.

"60% думают, что будущий год будет удачным, хорошим", - говорится в презентации, которую представил журналистам генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он также отметил, что в 2025 году по сравнению с 2024-м наблюдается небольшое улучшение в оценках года. В 2025 году тяжелым его считают 64% опрошенных, тогда как в 2024 году так считали 70%.

"Я бы не сказал, что это какое-то значимое улучшение, но ухудшения точно нет. Для нашей страны ждем хорошего. Ждем улучшения, ждем, что год будет в целом удачный", - сказал Федоров.