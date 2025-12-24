ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Старшее поколение Подмосковья обучат пользованию мессенджером Max

Разработчики создали специальный курс, который позволит участникам научиться создавать групповые чаты, настраивать двухфакторную аутентификацию и записывать видеосообщения
Редакция сайта ТАСС
10:49

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новая образовательная программа "Освой Max" запускается в рамках подмосковного проекта "Активное долголетие", ее участников научат создавать групповые чаты и записывать видеосообщения в национальном мессенджере. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Наш проект насчитывает более 800 тыс. участников - это активные, творческие и позитивные люди старшего поколения. "Активное долголетие" охватывает каждый округ Московской области, предоставляет свыше 30 активностей и регулярно развивается. Вот и сегодня мы запустили новую образовательную программу "Освой Max" для участников проекта", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

В пресс-службе добавили, что разработчики мессенджера создали специальный курс, который позволит участникам научиться создавать групповые чаты, настраивать двухфакторную аутентификацию и записывать видеосообщения. Курс включает шесть практических уроков об основных сценариях использования национального мессенджера: от создания профиля и групповых звонков до изучения каналов и правил безопасности.

В министерстве уточнили, что пилотный проект обучающих курсов по новой программе запустили в клубах "Активное долголетие" в городских округах Красногорск, Одинцовский, Клинский, Королевский, Пушкинский и Орехово-Зуевский. В дальнейшем программа будет масштабирована на все центры региона. 

Россия