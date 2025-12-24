Старшее поколение Подмосковья обучат пользованию мессенджером Max

Разработчики создали специальный курс, который позволит участникам научиться создавать групповые чаты, настраивать двухфакторную аутентификацию и записывать видеосообщения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новая образовательная программа "Освой Max" запускается в рамках подмосковного проекта "Активное долголетие", ее участников научат создавать групповые чаты и записывать видеосообщения в национальном мессенджере. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Наш проект насчитывает более 800 тыс. участников - это активные, творческие и позитивные люди старшего поколения. "Активное долголетие" охватывает каждый округ Московской области, предоставляет свыше 30 активностей и регулярно развивается. Вот и сегодня мы запустили новую образовательную программу "Освой Max" для участников проекта", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

В пресс-службе добавили, что разработчики мессенджера создали специальный курс, который позволит участникам научиться создавать групповые чаты, настраивать двухфакторную аутентификацию и записывать видеосообщения. Курс включает шесть практических уроков об основных сценариях использования национального мессенджера: от создания профиля и групповых звонков до изучения каналов и правил безопасности.

В министерстве уточнили, что пилотный проект обучающих курсов по новой программе запустили в клубах "Активное долголетие" в городских округах Красногорск, Одинцовский, Клинский, Королевский, Пушкинский и Орехово-Зуевский. В дальнейшем программа будет масштабирована на все центры региона.