В Нальчике на базе водолечебницы появится Центр реабилитации участников СВО

Работы начнутся в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 24 декабря. /ТАСС/. Центр реабилитации участников специальной военной операции появится на базе водолечебницы в курортной зоне Нальчика. Об этом глава КБР Казбек Коков сообщил в ходе прямой линии с жителями республики.

"Проект готов по водолечебнице. Это наше государственное предприятие. Поэтому мы будем приводить [его] в порядок - со стационаром для прохождения реабилитации участников специальной военной операции - в следующем году", - отметил Коков.

Речь идет о водолечебнице в курортной зоне Нальчика, которая была построена в 1970-х годах. На базе центра действуют комплекс оздоровительных ванн и бассейн с минеральной водой.

Глава Кабардино-Балкарии ответил на вопросы жителей республики в эфире местных СМИ. Коков ежегодно участвует в прямых линиях с момента избрания его руководителем субъекта в 2019 году.