В парке развлечений "Остров мечты" начали строить аттракцион со сплавом по "горной реке"

Ведутся монтажные работы по установке элементов системы водоподготовки, а также приводных двигателей, обеспечивающих движение потока воды

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Монтаж масштабного водного аттракциона - сплава по горной реке - начали на открытой территории парка развлечений "Остров мечты" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"Посетителей ждет четверть километра стремительных водных порогов, неожиданных поворотов и захватывающих спусков с высоты более 12 метров. Специально разработанная система лифта поднимает плоты с пассажирами на вершину маршрута, откуда начинается головокружительное путешествие вниз сквозь брызги и волны. Водный аттракцион станет одним из флагманов открытого парка развлечений "Остров мечты", - рассказали в пресс-службе.

Рядом с водными аттракционами открытого парка поставят сушилки, в которых можно будет просушить одежду. Технический директор "Острова мечты" Глеб Пауль, слова которого приводит пресс-служба, уточнил, что на сегодняшний день выполнены основные работы по обустройству канала и главного механизма подъема. Ведутся монтажные работы по установке элементов системы водоподготовки, а также приводных двигателей, обеспечивающих движение потока воды.

Заполнение канала водой и проведение пуско-наладочных работ начнется весной 2026 года, с наступлением устойчивой плюсовой температуры. После этого пройдут циклические испытания, а на зимний период аттракцион проходит консервацию. Прокатиться на аттракционе можно будет летом следующего года после официального открытия уличного сектора парка развлечений. Всего на территории будут расположены более 20 аттракционов, пять тематических зон, благоустроенная набережная с выходом к акватории и другие объекты.