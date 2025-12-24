КС конкретизировал порядок передачи полномочий по таксации лесов в рамках судебных актов

По данным суда, такая обязанность не должна перекладываться на нового правопреемника территорий

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Обязанность по проведению таксации лесов в рамках исполнения судебных актов не должна перекладываться на нового правопреемника территорий. Об этом сообщается в постановлении Конституционного суда РФ.

Правовой вопрос возник из-за жалобы ФГБУ "Рослесинфорг". Ранее суды возложили на Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области обязанность провести таксацию лесов. Однако с 1 января 2022 года полномочия по лесоустройству перешли к Рослесхозу, а практическую работу по таксации должна выполнять его подведомственная организация - ФГБУ "Рослесинфорг". Судами всех инстанций была произведена замена должника, вместо Министерства таксацию обязали провести заявителя.

Позиция Конституционного суда РФ

Закон, передавший полномочия по лесоустройству, не урегулировал переходные положения о порядке исполнения судебных актов, что вызывает неоднозначность в судебной практике и неопределенность в вопросе правопреемства.

Таксация лесов, в отличие от других мероприятий, не предполагает непосредственного воздействия на леса, а имеет информационно-оценочные цели. Возложение на заявителя безусловной обязанности по проведению таксации лесов в порядке исполнения судебных актов в заведомо неисполнимые или трудноисполнимые сроки создает предпосылки для дезорганизации его деятельности. Все это влечет за собой риски ненадлежащего осуществления таксации лесов как в рамках исполнения судебных актов, так и в силу обязанностей, вытекающих из действующего лесного законодательства.

Оспариваемое положение противоречит Конституции РФ. Законодателю следует внести изменения в правовое регулирование. До этого суды должны учитывать, что правопреемником органа, на который возложена обязанность исполнения публичных полномочий, может быть только орган, наделенный ими, при условии, что иное не оговорено переходными положениями правовых актов. Рослесхоз или ФГБУ "Рослесинфорг" не признаются правопреемниками. Дело заявителя подлежит пересмотру.