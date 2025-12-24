Главный диетолог Москвы назвала срок хранения домашнего оливье

По словам Антонины Стародубовой, заправленные соусами салаты, в частности, которые готовились для новогоднего праздничного стола, необходимо употребить за два часа после подачи

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Заправленные соусами салаты, в частности, которые готовились для новогоднего праздничного стола, необходимо употребить за два часа после подачи. По истечении этого времени блюда нужно утилизировать, сообщила ТАСС главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

"Салаты необходимо хранить незаправленными в условиях холодильника. Заправлять салат - непосредственно перед подачей на стол и только тот объем, который будет съеден в ближайшие 2 часа. Не рекомендуется хранить заправленные салаты в условиях комнатной температуры более чем 2-3 часа, особенно если в них содержится майонезная заправка", - сказала она.

Незаправленные соусами салаты могут храниться в холодильнике не более трех суток. "То есть в данном случае прошлогодний салат может быть съеден, если он не заправлен, первого, максимум, рано утром второго января", - пояснила собеседница агентства.

Стародубова также рекомендует заменить некоторые ингредиенты традиционного рецепта салата оливье на более полезные. "Допустим, можно колбасу заменить на отварное мясо: курицу, говядину. Это будет менее жирно, более полезно. Яйца, морковь, зеленый горошек - все это прекрасно. Но вместо консервированного горошка можно использовать замороженный, отварить его самостоятельно", - добавила собеседница агентства.

Вместо майонеза диетолог рекомендует добавить нежирную сметану. "Если хочется сохранить максимально традиционный вкус блюда, можно добавить одну ложку майонеза и несколько ложек сметаны", - пояснила Стародубова.

Эти рекомендации, по ее словам, позволят сохранить новогоднюю традицию, при этом сделать салат "менее соленым, более легким и полезным для здоровья".