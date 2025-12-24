Из-за ограничений в аэропорту Оренбурга задерживаются три рейса Nordwind

Пассажирам предоставят услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. В Оренбурге три рейса авиакомпании Nordwind задерживаются из-за вводившихся ограничений на выполнение полетов в аэропорту. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"24 декабря в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Оренбург задерживается выполнение рейсов: N4-265 Санкт-Петербург - Оренбург, N4-266 Оренбург - Санкт-Петербург, N4-078 Оренбург - Москва", - говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, пассажирам предоставят услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Оренбурга, аэропорт вернулся к работе в 14:30 (12:30 мск). Отмененных рейсов нет. "Четыре задержанных рейса на прилет и пять на вылет будут выполнены согласно технологическому графику", - добавили в пресс-службе.

Утром 24 декабря вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Орска и Оренбурга. Позже план "Ковер" был снят.

По информации губернатора Евгения Солнцева, 24 декабря беспилотники попытались атаковать одно из промышленных предприятий Оренбуржья. Незначительно была повреждена инфраструктура предприятия, пострадавших нет. Сбитый беспилотный летательный аппарат упал в населенном пункте, пострадавших также нет.