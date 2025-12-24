В Севастополе простились с погибшей при атаке украинских БПЛА

Арина Дроздова была ранена 30 ноября и находилась в крайне тяжелом состоянии, спасти ее не удалось

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Прощание с 15-летней Ариной Дроздовой, которая погибла после ранения при атаке ВСУ на Севастополь, прошло в городе. Проститься с ней пришли десятки человек, в том числе ровесники, гроб окружили охапками роз, передает корреспондент ТАСС.

Девочка была ранена 30 ноября в результате атаки ВСУ и находилась в крайне тяжелом состоянии. Ее перевели для лечения в Российскую детскую клиническую больницу, но спасти ребенка не удалось - она умерла 18 декабря. По данным посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, девочка стала как минимум 238-м российским ребенком, убитым ВСУ с февраля 2022 года.

В небольшом храме в честь Архистратига Божия Михаила в центре Севастополя на прощание собрались десятки человек, в том числе много подростков. Многие плакали во время церемонии.

На прощание принесли около десятка венков, в том числе и от губернатора Михаила Развожаева. В последний путь девочку провожали с цветами - охапками красных и белых роз.

В правительстве Севастополя уточнили ТАСС, что тело Дроздовой доставили из Москвы максимально оперативно. Вопросы по транспортировке и организации похорон взял на себя регион.

Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская в разговоре с корреспондентом ТАСС подчеркнула, что гибель ребенка - это трагедия не только для семьи, но и для всего города. "Это горе, которое нельзя каким-то образом стереть. Я верю, что в Севастополе таких трагедий не должно быть, чтобы ужас войны их не касался, но, к сожалению, всегда страдают самые невиновные, беззащитные. Девочка обучалась онлайн, была контактным ребенком, жизнелюбивым человеком - и мы видели, как много молодежи пришло, как они переживали и плакали. И самое страшное, что они увидели так близко лицо войны, лицо смерти. Дай Бог сил семье и дай Бог здоровья и мира остальным детям", - добавила она.