Росатом ввел в эксплуатацию комплекс по обращению с отходами "Западная Сибирь"

Экотехнопарк вобрал в себя передовые отечественные технологии, призванные обеспечить современные стандарты переработки промышленных отходов

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Комплекс по утилизации и обезвреживанию промышленных отходов "Западная Сибирь" введен в опытно-промышленную эксплуатацию в городе Северске Томской области. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

Росатомом создаются семь производственно-технических комплексов, где будут утилизироваться и обезвреживаться сложные промышленные отходы, в Кировской, Саратовской, Курганской, Томской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Удмуртской Республике. Все они создаются в логике экономики замкнутого цикла. В процессе утилизации полезные элементы (вторичное сырье) смогут быть возвращены в хозяйственный оборот.

"Производственный комплекс "Западная Сибирь", который мы сегодня вводим в опытно-промышленную эксплуатацию, - это уже третий по счету экотехнопарк в сети современных экологичных производств, которую Росатом создает по всей стране. В 2024 году мы заложили фундамент технологической инфраструктуры, запустив два аналогичных комплекса - "Горный" в Саратовской области и "Щучье" в Курганской области (в рамках нацпроекта "Экология"). Сегодня уже в составе федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" мы наращиваем темпы ввода современных объектов по территории всей страны, запуская новое предприятие", - привели в пресс-службе слова генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

Он отметил, что экотехнопарк вобрал в себя передовые отечественные технологические решения, разработанные усилиями ведущих ученых госкорпорации, Российской академии наук. Эти технологии призваны обеспечить самые современные стандарты переработки отходов и гарантировать высокий уровень безопасности для окружающей среды и людей, живущих рядом.

Новые предприятия создаются c учетом самых жестких экологических требований. Работа с отходами будет осуществляться посредством нескольких технологий, ориентированных на получение в ходе утилизации востребованных в промышленности и экологически безопасных продуктов. Комплексы оснащены многоступенчатыми системами безопасности и мониторинга воздуха рабочей зоны, производственной площадки и окружающей среды. На объектах предусмотрены замкнутые системы оборотного водоснабжения и водоотведения, что полностью исключит возможность сброса загрязняющих веществ в окружающую среду.

Современный лабораторный комплекс, созданный на каждом объекте, обеспечит полный аналитический контроль жизненного цикла отходов: от их поступления на предприятия до полного обезвреживания.