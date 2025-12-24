Москва усилит меры поддержки защитников Отечества

Жители смогут получить бесплатный проезд на почти всех видах городского пассажирского транспорта, а в случае получения указанными лицами статуса инвалида боевых действий - ежемесячную денежную компенсацию на оплату услуг местной телефонной связи, скидку 50% по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, зубопротезирование

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты столичного парламента поддержали расширение категории ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, которые в том числе могут пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, льготами на ЖКХ и связь. Соответствующее решение принято на пленарном заседании Мосгордумы, передает корреспондент ТАСС.

"Поддержка защитников России - наша приоритетная задача. В этом направлении депутаты Московской городской думы ведут непрерывную законотворческую и гуманитарную деятельность. Один из важных и справедливых вопросов - статус и льготы для защитников приграничных территорий, спасателей, гражданских специалистов, выполнявших задачи специальной военной операции (СВО), которые формально не попадали под категорию ветеранов боевых действий. Мосгордума одной из первых подняла эту проблему. Наши инициативы были учтены при корректировке федерального законодательства", - прокомментировал ТАСС принятое решение председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, принятые изменения в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы" направлены на синхронизацию регионального законодательства с федеральным законом "О ветеранах".

Теперь городские меры поддержки, предусмотренные для ветеранов и инвалидов боевых действий, также получат: военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, участники добровольческих образований Вооруженных сил и войск национальной гвардии, выполнявшие задачи в ходе отражения вооруженного вторжения на приграничных территориях; военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России, проводившие работу по поиску и разминированию в районах проведения СВО; граждане, принимавшие участие в СВО в составе специальных (штурмовых) подразделений на основании соглашений (иных правоотношений), заключенных с Минобороны России в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года; гражданские специалисты, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе СВО на территориях Запорожской области и Херсонской области.

"Москвичам данных категорий гарантированы: бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси), а в случае получения указанными лицами статуса инвалида боевых действий - ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи, скидка 50% по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, зубопротезирование. Реальная поддержка героев и помощь фронту - наш посильный вклад в Победу. Чем крепче тыл, тем сильнее наши парни там, на передовой. Пусть Новый год принесет добрые ожидания и скорейшее возвращение домой. Москва ждет своих героев", - заключил председатель Мосгордумы.