В Татарстане разрешили эвтаназию бездомных животных в экстренных случаях

Эвтаназия допускается в случаях немотивированной агрессии у животного, нападения на человека

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Закон, который позволяет применять эвтаназию к бездомным животным в экстренных ситуациях, одобрили на заседании депутаты Госсовета Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Заместитель председателя комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов представил законопроект, который вносит изменения в законы "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также в области обращения с животными" и "О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в Республике Татарстан".

"Закон утверждает порядок введения режима экстраординарной ситуации в области обращения с животными без владельцев на территории Татарстана и перечня мероприятий, которые могут быть осуществлены для ее разрешения. Законом также предусмотрено создание пунктов временного содержания животных и расширение перечня случаев умерщвления животных без владельцев", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что эвтаназия допускается в случаях немотивированной агрессии у животного, нападения на человека и проведения мероприятий, направленных на разрешение экстраординарной ситуации в области обращения с животными без владельцев. Также собаки, содержащиеся в пунктах временного размещения, подлежат умерщвлению в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных, обнаружения у животного факта наличия болезни, опасной для человека или других животных, либо если животное является переносчиком этой болезни.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность действующего правового регулирования в области обращения с животными без владельцев, что будет способствовать достижению целей защиты прав граждан при обращении с животными", - приводит пресс-служба слова Хазипова.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении и в целом.