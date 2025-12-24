На Новоарбатском мосту временно закрыли движение транспорта

Объезд возможен по ТТК

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта временно ограничено на Новоарбатском мосту по направлению в центр и на улице Новый Арбат в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на Новоарбатском мосту по направлению в центр; на улице Новый Арбат в районе дома 31/12", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что объезд возможен по ТТК.