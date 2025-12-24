В Сыктывкаре впервые пройдет грандиозное светомузыкальное этно-шоу

В городе смонтировали свыше 15 км новогодних гирлянд и порядка 30 тонн декоративных элементов

СЫКТЫВКАР, 24 декабря. /ТАСС/. Светомузыкальное этно-шоу впервые пройдет в столице Республики Коми Сыктывкаре 27 декабря в рамках пилотного проекта от Минпромторга России. Впервые Сыктывкар масштабно украсили к Новому году, в городе смонтировали свыше 15 км новогодних гирлянд и порядка 30 тонн декоративных элементов, сообщили ТАСС в администрации главы региона.

"В преддверии новогодних праздников в столицу Коми завезли 30 тонн декоративных световых изделий и 15 километров гирлянд. Город уже весь в свету, а 27 декабря здесь состоится грандиозное светомузыкальное этно-шоу. Оно станет одним из главных новогодних событий для республики. Световые праздничные элементы, которые появились в Сыктывкаре - это часть большой федеральной концепции Минпромторга России, направленной на создание единого вечернего облика российских городов и улучшение качества жизни через современные технологии", - сообщили ТАСС в администрации руководителя региона.

Всего в проекте участвуют девять регионов России, в том числе и Республика Коми, включения которой в состав пилотных регионов добился глава республики Ростислав Гольдштейн.

27 декабря на центральной площади Сыктывкара - Стефановской - загорится огромная световая инсталляция в виде чума-шатра над новогодней елью - главным символом праздника. Под сияющим куполом в современной интерпретации будет представлена новогодняя ель в северном стиле. Для сыктывкарцев и гостей столицы республики пройдут четыре иммерсивных шоу: погружение в мифологию коми, музыкальная сказка, новогоднее и рождественское представления. Световые представления будут проходить в течение всех новогодних каникул до 11 января включительно.

Впервые создано арт-пространство: "коридор культуры" из световых арок с традиционным орнаментом, подсвеченные ледяные фигуры "Звериного календаря" (на основе промыслового календаря древних коми, в котором времена года, месяцы обозначены как период охоты на тотемное животное), уникальные арт-объекты "Герб Коми", "Зверь Коми", декоративные панели "Птицы", фотозоны и иллюзия настоящего звездного неба из тысячи огней в парке. Ранее пешеходные переходы в Сыктывкаре и Ухте оборудовали световыми проекторами в целях безопасности в сложных погодных условиях Севера.

По данным исследования ученых Института физиологии Коми научного центра УрО РАН и тюменских физиологов, недостаток освещения на Севере критически влияет на здоровье - нарушает обмен веществ, ухудшает самочувствие. Правильное освещение - это эффективный способ повышения настроения зимой, оно улучшает энергию и когнитивные функции, помогает северянам сохранять здоровье, отметили в администрации.