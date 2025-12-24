ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На Чукотке ввели ограничения на съемку объектов, обеспечивающих безопасность

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владислав Кузнецов
Редакция сайта ТАСС
11:41

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ограничения на съемку и публикацию информации об объектах, обеспечивающих безопасность, ввели на Чукотке. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владислав Кузнецов, сообщает Telegram-канал правительства Чукотского автономного округа.

"Губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым подписано постановление о введении на территории округа ограничений на фото-, видео- и киносъемку, а также на публикацию и распространение соответствующих материалов в СМИ и социальных сетях. Данная мера принята в целях обеспечения общественной и государственной безопасности", - говорится в сообщении.

Под запрет попадает съемка и публикация информации о применении средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и их последствиях, а также о местах расположения критически важных и потенциально опасных объектов. Ограничено также распространение информации о дислокации сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и МЧС России. К критически важным и потенциально опасным объектам в округе относятся горнодобывающие предприятия, аэропорты, морские порты, объекты энергетики (ТЭЦ, АЭС), узлы связи, водоочистные сооружения, котельные, склады, медицинские и административные учреждения. Ограничения не касаются деятельности федеральных, региональных и местных органов власти. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. 

РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич