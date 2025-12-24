На Чукотке ввели ограничения на съемку объектов, обеспечивающих безопасность

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владислав Кузнецов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ограничения на съемку и публикацию информации об объектах, обеспечивающих безопасность, ввели на Чукотке. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владислав Кузнецов, сообщает Telegram-канал правительства Чукотского автономного округа.

"Губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым подписано постановление о введении на территории округа ограничений на фото-, видео- и киносъемку, а также на публикацию и распространение соответствующих материалов в СМИ и социальных сетях. Данная мера принята в целях обеспечения общественной и государственной безопасности", - говорится в сообщении.

Под запрет попадает съемка и публикация информации о применении средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и их последствиях, а также о местах расположения критически важных и потенциально опасных объектов. Ограничено также распространение информации о дислокации сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и МЧС России. К критически важным и потенциально опасным объектам в округе относятся горнодобывающие предприятия, аэропорты, морские порты, объекты энергетики (ТЭЦ, АЭС), узлы связи, водоочистные сооружения, котельные, склады, медицинские и административные учреждения. Ограничения не касаются деятельности федеральных, региональных и местных органов власти. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.