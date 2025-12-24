Специалисты из КНР высоко оценили условия содержания панд в Московском зоопарке

Особое внимание китайская делегация уделила периоду разделения панды Катюши с ее мамой Диндин

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Делегация китайских специалистов провела тщательный осмотр всех зон павильона "Фауна Китая" в Московском зоопарке и высоко оценила условия содержания больших панд, сообщается в Telegram-канале учреждения.

"Московский зоопарк - это уникальное место, где соединяются неповторимый облик, давние традиции, современные технологии и преданный подход к делу сохранения редких видов животных. Мы увидели отличные условия содержания больших панд и слаженную командную работу сотрудников зоопарка. Искренне благодарим наших российских коллег за их работу, за важный вклад в дело изучения и сохранения бамбуковых медведей", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора Центра мониторинга охраны дикой природы Национального управления лесного и степного хозяйства КНР Го Лисинь.

Китайская делегация осмотрела экспозиционные и не экспозиционные вольеры, служебные помещения, кормокухню и комнату для хранения бамбука, специалисты высоко оценили современное оснащение вольера и технические системы, включая водоподготовку и климат-контроль с выводом всех параметров на мониторы. Также коллеги из КНР особо отметили наличие системы видеонаблюдения высокого качества с возможностью архивирования данных.

Особое внимание специалисты из Китая уделили периоду разделения панды Катюши с ее мамой Диндин. Они заявили, что оно было сделано очень своевременно и четко. Также в рамках визита специалисты Московского зоопарка показали тренинг всех трех панд, в ходе которого продемонстрировали элементы обязательного ветеринарного контроля: осмотр, измерение температуры и давления, проведение УЗИ. Китайские эксперты отметили отличное физическое состояние животных.

"Мы безмерно ценим оказанное доверие и сотрудничество с ведущими профильными организациями Китая в деле сохранения больших панд. В 2019 году в Московском зоопарке состоялась встреча лидеров двух стран, которая положила начало масштабной совместной работе. Результатом этой тесной кооперации стало рождение малышки Катюши", - цитирует пресс-служба гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.