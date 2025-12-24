На Ставрополье более 500 студенток впервые получили выплаты при беременности

В регионе также планируют ввести выплату для студенческих семей в размере 200 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Единовременные выплаты беременным студенткам, введенные на Ставрополье в 2025 году, впервые получили более 500 девушек. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.

"Денежная выплата в размере 100 тыс. рублей студенткам-очницам в случае беременности - нет критериев по уровню дохода, просто факт беременности. Более 500 человек в этом году получили указанную меру поддержки", - сказала она во время пресс-конференции в региональном информационном центре Ставропольского края.

В регионе с 2025 года введен комплекс мер по повышению рождаемости. В их числе пункты проката предметов первой необходимости для семей с маленькими детьми. Такие площадки открылись во всех округах края.

"Это кроватки, коляски, пеленальные столики, ходунки, радионяни, все, что касается ребенка. Можно взять бесплатно молодой семье, студенческой семье, многодетной семье. В этом году мы закупили оборудование на 21 млн рублей, в следующем году планируем не меньшую сумму, потому что потребность растет. Востребованы стульчики, ходунки, радионяни, очень востребованы автолюльки. Чуть расширяем список на следующий год предметов первой необходимости", - пояснила Мамонтова.

Краевой министр отметила, что с 2026 года в регионе также планируется ввести выплату для студенческих семей в размере 200 тыс. рублей. Сейчас идет процесс разработки условий и требований к этой мере поддержки.