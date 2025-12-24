В Тырныаузе КБР работы по расчистке селепропускного лотка завершат в 2026 году

Летом там дважды сошел сель, повредив дорожную и коммунальные инфраструктуры

НАЛЬЧИК, 24 декабря. /ТАСС/. Работы по расчистке селепропускного лотка в высокогорном городе Тырныаузе (Кабардино-Балкария), где летом дважды сошел сель, повредив дорожную и коммунальные инфраструктуры, завершат к пиковому сезону 2026 года. Об этом глава КБР Казбек Коков сообщил в ходе прямой линии.

"Необходимые средства на эти цели направлены, техника работает. Планируем завершить работы по расчистке (лотка - прим. ТАСС) к сезону, когда начинается потепление. Мы обязательно это закончим и обеспечим безопасность. То, что касается реконструкции селепропускного лотка, средства выделены на реконструкцию. Сегодня работы в полном объеме ведутся по проектированию с учетом анализа, оценки профессионалов - ученых", - заявил Коков, комментируя ситуацию.

Вопрос главе республики в видеоформате задали жители высокогорного города Тырныауза. Руководитель региона также пояснил, что при проведении работ учитывается потенциальная возможность расширения селепропускного лотка, увеличение его пропускной способности, укрепление боковых дамб. Коков добавил, что лично контролирует работы.

Летом 2025 года в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу дважды сошел селевой поток, который значительно повредил мост на федеральной трассе и коммуникации. В муниципалитете около трех месяцев действовал режим ЧС.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ежегодно участвует в прямых линиях с момента избрания его руководителем субъекта в 2019 году.