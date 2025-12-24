Путин поручил найти решение, чтобы многодетные не теряли выплаты при росте доходов

Президент РФ отметил, что деньги многодетным семьям из бюджета выделяются

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству найти гибкое решение, чтобы многодетные семьи не теряли право на получение единого пособия при повышении доходов.

Глава государства, обращаясь к кабмину, напомнил, что на прошлой неделе состоялась прямая линия, на которой обсуждался вопрос от многодетных семей. "Вы знаете, дело в том, что семьи теряют право на получение единого пособия в том случае, если их совокупный доход совсем немного превышает установленные критерии", - уточнил Путин.

"Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи, - указал президент. - Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряла [при повышении дохода], но чтобы у них прибавка была какая-то к семейному бюджету. Иначе нет смысла на работу выходить".

Путин уточнил, что деньги многодетным из бюджета выделяются. "Но вы знаете, дохода никакого для бюджета не будет, если выделенные деньги не будут поступать семьям. Ну человек пошел на работу, и что? <...> Ну какой смысл тогда? Или работать "в серую", что и для бюджета плохо, поскольку налоги, хоть и сниженные налоги, но все-таки будут полностью отсутствовать", - обрисовал ситуацию глава государства.

В связи с этим он попросил членов правительства и парламентариев, власти в регионах оперативно доработать этот вопрос и принять взвешенные решения в пользу российских семей.