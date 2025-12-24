В горах Кубани эвакуировали 12 туристических групп в 2025 году

Из них девять тургрупп не были зарегистрированы в МЧС России перед выходом на тропу

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Спасатели за 2025 год 12 раз эвакуировали туристов в горах Краснодарского края, из них девять туристических групп не были зарегистрированы в МЧС России перед выходом на тропу. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону на пресс-конференции руководящего состава ведомства.

"Традиционно на Кубани действует более 200 туристических маршрутов. Работа была налажена в полном объеме. Туристы в обязательном порядке регистрировались. Но ряд групп выходил на маршрут самостоятельно. В этом году - это 9 групп. Для их эвакуации применяли авиацию", - рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

Всего на туристических тропах в этом году побывали 1 600 тургрупп с общим числом участников 16 тыс. человек. Особенно популярны маршруты Сочинского национального парка.

Платонихин подчеркнул, что при выходе на маршруты необходимо регистрироваться на сайте главного управления МЧС России, а также брать с собой мобильный телефон, портативное зарядное устройство и запас еды. В случае возникновения ЧС - обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.