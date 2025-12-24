Депутат Огуль: закон об обязательной отработке медиков предстоит дорабатывать

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья напомнил, что закон заработает с 1 марта 2026 года

МОСКВА, 24 декабря. ТАСС. Закон об обязательной отработке выпускниками медвузов после обучения по целевому договору предстоит дорабатывать в будущем. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Закон, который мы приняли о целевом наборе, мы сейчас сталкиваемся с тем, что много идет дискуссий со стороны студентов, будущих абитуриентов, родителей, общественности. Он заработает с 1 марта 2026 года. Я думаю, что мы к этому придем и будем дорабатывать данный законопроект, потому что в этом будет необходимость. Мы посмотрим, как он будет работать", - сказал он на пресс-конференции ТАСС, посвященной итогам работы комитета Госдумы по охране здоровья в период осенней сессии и планам на следующий год.

В ходе осенней сессии 2025 года был принят закон о целевом обучении, который касается прежде всего целевого обучения и обязательной отработки выпускников медицинских вузов. Студенты-бюджетники, обучающиеся по специальностям ординатуры, должны будут в первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик. Кроме того, для выпускников, впервые прошедших аккредитацию, вводится программа наставничества сроком не менее трех лет.

Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин не исключил, что в будущем может быть отменена обязательная отработка для выпускников медицинских вузов.