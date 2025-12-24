Свыше 3 тыс. таджикистанцев подали заявления на обучение в вузах РФ по квоте

Отборочные испытания для тех, кто претендует на обучение по квоте, пройдут в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 24 декабря. /ТАСС/. Более 3 тыс. абитуриентов из Таджикистана подали заявления на обучение в российских вузах в 2026-2027 учебном году по квоте правительства РФ. Об этом сообщил ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев.

"Всего в эту квотную кампанию подал заявки 3 151 человек. Это в совокупности на все ступени обучения: бакалавриат, магистратура, специалитет, ординатура и аспирантура", - сказал он. Для республики выделена 1 тыс. квот на обучение в российских вузах за счет правительства РФ.

По словам Патрушева, отборочные испытания для тех, кто претендует на обучение по квоте, пройдут в следующем году. "Тройка популярных направлений выглядит традиционно: на первом месте медицина, на втором - гуманитарные дисциплины (международные отношения, юриспруденция, лингвистика), на третьем - технические (IT, программирование, архитектура)", - пояснил глава представительства Россотрудничества.

Он отметил, что больше всего заявлений подано на обучение в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. "В то же время мы видим и интерес к региональным вузам. В этом, на мой взгляд, значительную роль сыграли профориентационные встречи и олимпиады, которые проводят сами региональные университеты, истории успеха студентов из Таджикистана, которые они демонстрируют в ходе обучения, а также ежегодная образовательная выставка, благодаря которой абитуриенты и их родители имеют возможность знакомиться с возможностями вузов, расположенных в разных округах России", - сказал Патрушев.

Российское образование в Таджикистане

Российское образование пользуется популярностью в Таджикистане. В октябре посол РФ в Душанбе Семен Григорьев сообщал, что из 43 тыс. таджикистанских студентов, обучающихся за рубежом, более 30 тыс. получают образование в России.

В самой республике действуют Российско-таджикский (Славянский) университет и филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета "МИСИС", Национального исследовательского университета "МЭИ". В филиалах трех российских вузов обучаются свыше 8 тыс. студентов.

Кроме того, ряд школ в Таджикистане полностью ведет процесс обучения на русском языке. В тех учебных заведениях, где обучение проходит на таджикском, русский язык является обязательным для изучения. В республике также за счет России было построено пять школ, открытых в 2022 году, в них образование ведется на русском языке и по российским стандартам.