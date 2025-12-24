В Смольном допускают появление беспилотных трамваев в Петербурге к 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Беспилотные трамваи могут появиться в Петербурге к 2030 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В России действует постановление правительства РФ от 25.07.2024 №1006, которое вводит экспериментально-правовой режим в отношении беспилотных трамваев в Санкт-Петербурге и Москве. Данный режим действует до июля 2027 года. Субъектом экспериментально-правового режима в Петербурге является СПб ГУП "Горэлектротранс", который тестирует на своем полигоне беспилотные решения. Комитет не исключает, что к 2030 году беспилотные трамваи могут появиться. Но первое время они будут работать только при наличии водителя", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что для работы беспилотников нужны почти идеальные условия, например, выделенная обособленная полоса, а также соответствующая дорожная инфраструктура (автоматические стрелки, светофоры со специальным оборудованием). Вся подготовка требует определенного времени.

На данный момент Петербург первым в стране внедрил технологии искусственного интеллекта на собственном электротранспорте - речь идет об умных трамваях с комплексом активной помощи водителю в принятии решений. С 2022 года подобный подвижной состав уже поступает на предприятие по программе обновления трамвайного парка.

Также к 2026 году в Петербурге планируется разработать и внедрить беспилотные трамваи собственного производства. Соглашение о создании первого полностью беспилотного трамвая в Петербурге подписали 2 июня 2025 года производитель подвижного состава "ПК Транспортные системы", компания Cognitive Pilot (предприятие Сбера и Cognitive Technologies) и петербургский "Горэлектротранс".