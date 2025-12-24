Собянин: тысячи москвичей находятся на фронте СВО и добровольно помогают бойцам

Также они производят продукцию, необходимую для армии России и трудятся в госпиталях для раненых бойцов, отметил мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Тысячи москвичей защищают родину на передовой в зоне СВО, охраняют небо над столицей, помогают жителям пострадавших регионов и производят продукцию для армии России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Наш сегодняшний разговор проходит в сложное время. Без малого четыре года Россия ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет. Эта борьба требует от нас предельной собранности и мобилизации всех сил и ресурсов. Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов, производят продукцию, необходимую для армии России, трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольную помощь. От всей души хочу поблагодарить каждого из них за мужество, стойкость и готовность внести свой вклад в общее дело", - сказал мэр.

Он отметил, что при этом власти столицы "ни на шаг не отступают от стратегических целей развития города и постоянно идут вперед". "Ставим перед собой новые амбициозные цели, на равных конкурируем с ведущими мегаполисами планеты. Стремимся выйти на новый уровень развития и создать новое качество жизни в Москве - динамичном, современном, комфортном и безопасном городе", - подчеркнул Собянин.