В Петербурге снесут ресторан на Крестовском острове из-за нарушений аренды

После завершения работ затраты будут взысканы с бывшего арендатора в судебном порядке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга начали снос ресторана SunDay Ginza на Крестовском острове из-за нарушений условий аренды, сообщил городской комитет по контролю за имуществом.

"Приступили к освобождению территории площадью более 5 тыс. кв. м от незаконно размещенного ресторанного комплекса на Южной дороге", - говорится в сообщении.

Участок предоставлялся в аренду под пляжный комплекс без права возведения капитальных сооружений, однако договор был расторгнут. Несмотря на это, бывший арендатор продолжил использовать территорию, хотя должен был освободить участок в срок до 11 октября 2025 года.

Ранее специалисты комитета выявляли признаки нарушений земельного и водного законодательства, а также требований в сфере благоустройства.

Отмечается, что после завершения работ затраты будут взысканы с бывшего арендатора в судебном порядке.