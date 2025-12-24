"Страна": на Украине впервые установили систему наблюдения с ИИ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Украинский Чернигов стал первым городом страны, где запустили систему видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание "Страна".

Всего в городе установили 400 камер. Система способна распознавать лица и автомобили. Она охватывает главные общественные пространства, транспортные узлы и объекты инфраструктуры.

Какие источники питают систему, не сообщается. В то же время известно, что в Чернигове периодически пропадает энергоснабжение из-за повреждений энергообъектов. Так, утром 24 декабря местная администрация информировала, что половина жителей города осталась без света.