В РФ могут установить приоритет кровных родственников при усыновлении или опеке

Вице-спикер ГД Петр Толстой подчеркнул, что "семейное тепло и неразрывная связь поколений" являются основой российских ценностей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает приоритет кровных родственников при усыновлении или опеке ребенка, потерявшего родителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер ГД Петр Толстой.

"Законопроект устанавливает приоритет кровной семьи в очереди на усыновление или опеку, - написал парламентарий. - Мы полагаем, что передача ребенка в приемные семьи возможна только, если кровные родственники не найдены или отказываются от опеки или усыновления. При этом согласно законопроекту органы опеки обязаны принять необходимые меры к розыску кровных родственников ребенка, потерявшего маму и папу".

Толстой также выразил благодарность единомышленникам, которые участвовали в подготовке законопроекта. "Его соавторами стали 147 депутатов всех фракций", - добавил он.

Вице-спикер подчеркнул, что "семейное тепло и неразрывная связь поколений" являются основой российских ценностей. "Их на корню уничтожает механистичный, внешне вроде бы правильный, но при этом бездушный подход к усыновлению. Если есть возможность сохранить ребенка в кровной семье - это обязательно нужно делать", - заключил Толстой.

О законопроекте

Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ. Он дополняется статьей, которая устанавливает очередность между лицами, желающими усыновить ребенка. Всего выделено пять таких очередей. В первую очередь право на усыновление будут получать лица, которых сами родители ребенка определили как опекунов.

Вторая очередь - отчим или мачеха, систематически принимавшие участие в воспитании ребенка, бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры ребенка. Третья - прабабушки и прадедушки, братья и сестры родителей, двоюродные братья и сестры. Четвертая - другие граждане, систематически принимавшие участие в воспитании ребенка, или другие родственники ребенка. Пятая очередь - иные граждане, соответствующие требованиям к личности усыновителя, опекуна, попечителя.

В документе также отдельно подчеркивается обязанность органов опеки содействовать восстановлению родной семьи, даже если родители ограничены или лишены родительских прав. При этом законопроект не отменяет действующие нормы, согласно которым при усыновлении или установлении опеки над ребенком старше 10 лет обязательно учитывается его мнение.