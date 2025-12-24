Мишустин от имени кабмина поздравил Путина с наступающим Новым годом

Подводя итоги года, премьер-министр поблагодарил российского лидера за оценку работы правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин от имени правительства поздравил президента РФ Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством.

"Позвольте от всех членов правительства вас поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. Пожелать всего самого доброго, поблагодарить за совместную работу", - сказал премьер-министр.

Подводя итоги года, Мишустин поблагодарил российского лидера за оценку работы правительства. "В уже завершающемся 2025 году, как и в предыдущие годы, перед Россией возникало немало вызовов, много сложных задач решалось. Это продолжающиеся санкционные ограничения в отношении нашей страны, не прекращающиеся попытки расшатать нашу экономику, вывести ее из равновесия", - сказал он.