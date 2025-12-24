Собянин: в Москве по итогу 2025 года ожидается рекордное количество туристов

По словам мэра столицы, потоки из Европы компенсируются за счет арабского направления, Индии, Китая и некоторых других дружественных стран

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. 2025год может стать рекордным по туристическому потоку для Москвы. Ожидается, что ее посетят 26,5 млн человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Нынешний 2025-й год, скорее всего, станет рекордным по туристическому потоку. По предварительной оценке, будет около 26,5 млн [туристов]. Вырастет на 10% и число зарубежных туристов. Мы компенсируем потоки из Европы за счет арабского направления, Индии, Китая и ряда других дружественных стран", - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что из года в год растет и экономическая отдача туризма. В 2030 г. вклад отрасли в ВРП Москвы увеличится до 6-7%. Столица предоставляет множество "умных" услуг, которых нет в большинстве городов мира, отметил он.

"Москва покоряет гостей своей красотой, в том числе сотнями возрожденных шедевров архитектуры. Но не меньшее значение для путешественников имеют удобные маршруты для прогулок, безопасность, бесплатный скоростной интернет, удобные цифровые сервисы и множество "умных" услуг, которые не встретишь в большинстве так называемых "великих" городов мира, а в нашем городе - они уже давно являются повседневной частью жизни обычных москвичей", - сказал мэр.