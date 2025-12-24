В России расширили список жизненно важных лекарств

В том числе туда вошли препараты, которые применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований, уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств на еще восемь препаратов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Скажу о принятом решении. Речь идет о доступности для наших граждан лекарственных препаратов, которые входят в перечень жизненно важных, необходимых медикаментов. Регулярно обновляем этот список. В начале текущего года его расширили еще на 18 новых наименований. Сегодня добавим еще восемь, которые применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований", - сказал он.