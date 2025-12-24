Филиал общества "Знание" в КЧР наградили медалью в честь 80-летия Победы

Всего в 2025 году филиал провел свыше 500 различных просветительских мероприятий

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 24 декабря. /ТАСС/. Филиал Российского общества "Знание" в Карачаево-Черкесии отмечен медалью в честь 80-летия Победы за организацию патриотических мероприятий в 2025 году, сообщил ТАСС директор регионального филиала Артур Болатов.

"Отрадно, что патриотическая и просветительская работа нашего филиала получила высокую оценку: мы единственные среди филиалов Российского общества "Знание" удостоены медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Награду за подписью президента РФ Владимира Путина вручила замруководителя администрации главы и правительства КЧР Надежда Пивоварова", - сказал Болатов.

Он отметил, что юбилею Великой Победы и Году защитника Отечества в городах и районах Карачаево-Черкесии, в частности, посвятили патриотические форумы и фестивали, различные выставки, интеллектуальные квесты, экскурсии по местам боевой славы, встречи, на которых лекторы общества "Знание" рассказывали школьникам и студентам о важных этапах Великой Отечественной войны и ее героях - уроженцах республики.

Всего в 2025 году филиал общества в КЧР провел свыше 500 различных просветительских мероприятий. Их посетили более 28 тыс. человек, что почти вдвое больше аналогичных показателей прошлого года.