Собянин: в метро Москвы начинают тестировать беспилотные технологии

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Масштабная программа тестирования беспилотных технологий началась в столичной подземке. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Мы начинаем тестирование беспилотных технологий в московском метрополитене. <...> Сегодня московская транспортная система эффективно удовлетворяет текущий спрос со стороны горожан и гостей столицы. Ее эффективное развитие создаст задел для роста Москвы на годы и даже десятилетия вперед", - сказал он.