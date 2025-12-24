В Курске открыли демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта

Площадь комплекса составляет почти 500 кв. м, представлены около 15 спортивных дисциплин

КУРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта открыли в Курске губернатор Александр Хинштейн, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и советник председателя общероссийского движения "Здоровое Отечество" Татьяна Кириенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона.

"Сегодня вместе с моим давним другом, президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым и советником председателя Общероссийского движения "Здоровое Отечество" Татьяной Кириенко открыли в Курске демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта. Он стал одним из первых в стране. Сила нашего человека - в умении преодолевать любые преграды. Этот центр поможет поверить в себя людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и ветеранам СВО", - написал Хинштейн.

По его словам, центр станет для Курской области мощнейшим инструментом реабилитации, социализации и возвращения к полноценной жизни инвалидов. Центр появился благодаря поддержке Паралимпийского комитета России и движения "Здоровое Отечество" за счет внебюджетных средств. "Мы активно работаем в этом направлении. Буквально на прошлой неделе открыли тренажерный зал по адаптивным видам спорта, <...> создали воркаут-площадку для людей с ОВЗ, уже начали проектировать строительство специализированного спортивного центра", - добавил губернатор.

Площадь центра составляет почти 500 кв. м, представлено около 15 спортивных дисциплин, есть комната классификации для выбора вида спорта. Хинштейн выразил уверенность, что центр вырастит чемпионов, а у сотен жителей региона откроется "второе спортивное дыхание".