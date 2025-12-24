В Петербурге поздравят с юбилеем народную артистку Ирину Соколову

Актрисе исполнилось 85 лет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург 24 декабря чествует легенду ленинградского и петербургского ТЮЗа народную артистку России Ирину Соколову. В день 85-летия актрисы на Большой сцене театра состоится юбилейный вечер "И жизнь, и слезы, и любовь…".

"Ирина Соколова - актриса уникального дарования, универсальная, непредсказуемая, чарующая. Она - живая легенда, любимица публики самых разных возрастов. Как метко сказала сыгранная ею Элеонора Дузе: "гарантированная легенда"! Ее творчество стало связующей нитью между великими эпохами театра - от Александра Брянцева и Леонида Макарьева до Зиновия Корогодского. Муза, душа и талисман ТЮЗа!" - отметили в театре.

Вместе с Ириной Соколовой на сцену в этот вечер выйдут артисты всех поколений ТЮЗа, а также ее друзья и преданные поклонники. "Это больше, чем спектакль, это встреча с любовью, с историей, с душой ТЮЗа", - подчеркнули там.

Накануне, 23 декабря, в петербургской Театральной библиотеке с участием актрисы прошла презентация издания театроведа Татьяны Коростелёвой "На два голоса. Артисты ТЮЗа Ирина Соколова и Николай Иванов", выпущенного в преддверии юбилея. Воспоминания двух выдающихся артистов в книге дополнены иллюстрациями, рассказами родных и близких, коллег по театральному цеху, художников и писателей. Теплыми историями о сотворчестве и дружбе с Соколовой на презентации поделились ее многолетние партнеры по сцене Борис Ивушин, Татьяна Ткач, Наталья Боровкова и другие.

"Теперь Ирина Соколова и Николай Иванов навсегда вписаны в историю нашего театра не только как ярчайшие артисты ТЮЗа, но и как творческий союз, чья жизнь и искусство стали настоящим подарком для зрителей! Благодаря этой книге их голоса, их дуэт и их эпоха обрели новое звучание и останутся с нами как часть культурного наследия Петербурга", - отметили в ТЮЗе.

Из биографии

Ирина Соколова родилась в Мурманске. В 1963 году окончила драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе и сразу же была зачислена в труппу театра. В 1974 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, в 1980 году - звание народной артистки РСФСР. В 1982 году Соколова стала лауреатом Государственной премии.

С 1999 года - актриса экспериментальной сцены под руководством Анатолия Праудина. При этом она продолжала тесное сотрудничество с ТЮЗом. С 2021 года вновь принята в труппу ТЮЗа им. А. А. Брянцева.

На ролях Соколовой выросло не одно поколение ленинградских-петербургских зрителей. Только в ТЮЗе она сыграла более ста ролей - от Конька-Горбунка и Маленького принца до Пульхерии Ивановны из гоголевских "Старосветских помещиков". В кино актриса снялась более чем в трех десятках картин, в их числе целый ряд фильмов Александра Сокурова - "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения", "Молох" и "Телец".

Соколова - лауреат высшей театральной премии города "Золотой софит" - "За уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга" (2018). В 2021 году она была удостоена специального приза Национальной театральной премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.