Директора Тульского музея оружия похоронили на Аллее почетных граждан

Надежда Калугина умерла 22 декабря в возрасте 73 лет

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с директором Тульского музея оружия Надеждой Калугиной, которая умерла 22 декабря в возрасте 73 лет, прошла в Туле. Ее похоронили на Аллее почетных граждан, сообщили в пресс-службе облправительства.

"24 декабря в Тульском музее оружия прошла церемония прощания с директором Тульского государственного музея оружия, заслуженным работником культуры РФ, почетным гражданином Тульской области Надеждой Калугиной. <…> Похоронили Надежду Калугину на Аллее почетных граждан в Туле", - говорится в сообщении.

На церемонии прощания с Надеждой Калугиной присутствовали родные и близкие, коллеги, а также представители облправительства, депутатского корпуса, Общественной палаты региона. "Надежда Ивановна посвятила всю свою жизнь служению культуре и родному краю. Возглавив Тульский музей оружия, она сделала его одним из символов Тульской области, известным всей стране", - отметил первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

Калугина родилась 1 февраля 1952 года в Туле, окончила Тульский государственный педагогический институт (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого, аспирантуру Российской академии управления по специальности социальная психология, психология личности и социология. В разные годы работала экскурсоводом, научным сотрудником музея-усадьбы "Ясная Поляна", доцентом кафедры психологии ТГПУ, первым заместителем директора департамента культуры Тульской области. С декабря 2011 года являлась директором Тульского государственного музей оружия.