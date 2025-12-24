Собянин: в Москве организовали спецполиклинику для ветеранов СВО
Редакция сайта ТАСС
12:45
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Специализированную поликлинику для ветеранов СВО организовали в Москве. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.
"Помочь им [ветеранам СВО] найти хорошую работу, наладить быт, получить необходимое лечение, реабилитацию. Все эти задачи мы решаем в постоянном режиме. <...> На базе госпиталя ветеранов войны организована специализированная поликлиника для ветеранов СВО", - рассказал Собянин.
Мэр добавил, что также в Москве действует уникальный центр протезирования для бойцов и ветеранов СВО.