Кабмин внесет в Госдуму законопроект об усилении борьбы с кибермошенниками

Проект закона регулирует порядок оперативного взаимодействия операторов связи, банков и госорганов с использованием платформы, которая расширяет механизм реагирования в случае подозрительных звонков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит на своем очередном заседании и направит в Госдуму законопроект о дополнительных мерах борьбы с кибермошенничеством. О решении объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Он анонсировал пакет "новых мер, нацеленных на усиление мер по защите наших граждан и бизнеса от преступлений в цифровой среде", и напомнил, что члены кабмина на прошлой неделе "провели соответствующую стратегическую сессию, где подробно обсудили дополнительный комплекс инициатив, которые помогут предотвратить случаи кибермошенничества".

"Сегодня рассмотрим и направим в Госдуму проект федерального закона, который содержит большой перечень системных мер и решений", - анонсировал премьер.

Проект закона регулирует порядок оперативного взаимодействия операторов связи, банков и госорганов с использованием платформы, которая расширяет механизм реагирования в случае подозрительных звонков.

В числе дополнительных норм - усовершенствованная процедура авторизации на портале госуслуг, внесудебная блокировка фишинговых сайтов и распространяющих компьютерные вирусы ресурсов. "Предусмотрены и многие другие профилактические мероприятия", - добавил Мишустин.

Премьер призвал членов правительства "и дальше продолжать проработку эффективных способов и инструментов - организационных, нормативных, технических - для борьбы с дистанционным хищением средств". "Очень важно, чтобы именно добропорядочные граждане были защищены от мошенничества", - подчеркнул Мишустин.