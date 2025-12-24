"Звук": 30% россиян хотели бы отметить Новый год в 90-х

Среди жанров, с которыми у опрошенных ассоциируется Новый год, лидирующую позицию занимает русская поп-музыка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Почти треть россиян (30%) считают 1990-е годы десятилетием, в которое им хотелось бы вернуться, чтобы отпраздновать Новый год. Соответствующее исследование музыкального сервиса "Звук" имеется в распоряжении ТАСС.

"В опросе участникам предложили отправиться в прошлое на машине времени и выбрать десятилетие для празднования Нового года: почти треть (30%) отметили 1990-е годы. Второе место заняли 2000-е - их выделили 19% опрошенных. Далее следуют 1980-е (15%) и 2010-е (12%)", - говорится в исследовании.

При этом "тот самый" волшебный Новый год у россиян ассоциируется с двухтысячными (27%), девяностыми (23%) и десятыми годами уже нашего века (17%).

Среди жанров, с которыми у опрошенных ассоциируется Новый год, лидирующую позицию занимает русская поп-музыка (29%). Второе место разделили детские песни (24%) и новогодние композиции без конкретного жанра (24%). Далее в списке - песни советской эстрады (18%) и музыка советского кино (15%).

Вместе с тем, как отмечают в "Звуке", респонденты больше всего ностальгируют по телевизионным музыкальным сказкам (35%), уличным гуляниям (29%), советским елочным игрушкам (29%), дискотекам в ДК (17%), старым новогодним открыткам (17%), программе "Голубой огонек" по черно-белому телевизору (17%) и зарубежным клипам на MTV (15%).

Исследование приурочено к выходу новогоднего проекта "Вспомнить все": в нем пользователи могут послушать музыку эпох, узнать, как раньше накрывали на стол, какой была мода, а также посмотреть подборку новогодних фильмов.