На встречи с Дедом Морозом в его путешествии пришли более 16 тыс. человек

Он посетил больницы, центры реабилитации и памятные места, связанные с Россией

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 16 тыс. человек стали участниками новогодних мероприятий в ходе большого путешествия всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга по зарубежным странам. Дед Мороз посетил больницы, центры реабилитации и памятные места, связанные с Россией, сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

Дед Мороз из Великого Устюга завершил новогоднее путешествие по зарубежным странам. В рамках новогоднего тура он посетил 13 стран: Китай, Индию, Италию, Францию, Бельгию, Германию, Данию, Нидерланды, Австрию, Люксембург, Армению, Казахстан и Белоруссию.

"Такое путешествие - подарок от Вологодской области соотечественникам, проживающим в других государствах. Для них это прекрасная возможность окунуться в сказку и проникнуться русскими традициями. Кроме того, это популяризация проекта "Великий Устюг - Родина Деда Мороза", "сказочного" бренда Вологодской области. Участниками мероприятий стали более 16 тысяч человек. Новогодние мероприятия прошли в посольствах Российской Федерации и Русских домах. Кроме того, Дед Мороз посетил больницы, центры реабилитации и памятные места, связанные с Россией. Так, в Брюсселе волшебник побывал у памятника Александру I, Пушкину и Петру I", - отметили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли области.

В каждом городе Дед Мороз украшал елку символом года - "лошадкой", сделанной вологодской семейной мастерской "Северный игрушечник", а также приглашал в свою сказочную вотчину. Планируется, что в 2026 году география визитов Деда Мороза будет расширена, в том числе и в страны Азии, Африки, а также в островное государство Мадагаскар.

"За годы реализации проект стал важным элементом духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, превратился в заметную составляющую экономики региона, выступая важным фактором роста туристического потока, стимулирующим производство товаров и услуг, развивающим инфраструктуру и коммуникации, что соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство", - добавили в ведомстве.

Путешествие организовано правительством Вологодской области в рамках реализации гуманитарного сотрудничества и поддержано МИД России и Россотрудничеством.