На "Архызе" Новый год отметят шествием и фестивалем электронной музыки

Мероприятие пройдет в формате open air на центральной площади поселка Романтик

ЧЕРКЕССК, 24 декабря. /ТАСС/. Карнавальным шествием и фестивалем электронной музыки встретят Новый год на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

"Центральным событием праздничной программы станет фестиваль электронной музыки "Новогоднее сияние", который объединит традиционное ощущение зимнего волшебства и современные ритмы известных российских диджеев. Мероприятие пройдет в формате open air на центральной площади поселка Романтик. Организаторы запланировали масштабную световую и звуковую постановку, синхронизированную с фейерверком над горными вершинами", - говорится в сообщении.

Гости курорта смогут также принять участие в карнавальном уличном шествии с сюрпризами. Профессиональные аниматоры проведут квесты, мастер-классы и тематические представления для детей. Юных зрителей будут также развлекать ходулисты и артисты, запланированы интерактивные шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, спектакли и перформансы, вдохновленные фольклором и современным арт-движением. "Мы стремимся сделать праздничные выходные на "Архызе" максимально насыщенными, совмещая яркие впечатления с комфортом и безопасностью. Номерной фонд курорта на новогодние каникулы забронирован на 95%, а загрузка с захватом новогодней ночи составила более 90% в отелях Alean Collection", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс и 9 канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.