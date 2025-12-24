Пробки в Москве достигли 8 баллов

Движение транспорта временно ограничено на Большом Каменном мосту и на Москворецкой набережной

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в дневной час пик в среду оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На дорогах [пробки] 8 баллов по данным ЦОДД. Для поездок по городу рекомендуем использовать метро. По городу быстрее на метро. <...> На движение влияют локальные ограничения движения; увеличение числа поездок в предновогодние дни; ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП", - говорится в сообщении.

Средняя скорость движения в городе - 29 км/ч. Интенсивное движение сейчас наблюдается на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Кудринская; на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Валовая; на Кутузовском проспекте в районе дома 41 по направлению в центр.

В дептрансе отметили, что движение транспорта временно ограничено на Большом Каменном мосту и на Москворецкой набережной.