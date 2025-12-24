В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега и ветра

С 21:00 мск 25 декабря до 09:00 мск 26 декабря ожидаются порывы западного и северного ветра до 15 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен на территории Москвы и Подмосковья в связи с ожидаемым ухудшением погоды, а именно - из-за снега и сильного ветра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Желтый уровень объявлен на сутки - с 21:00 мск четверга, 25 декабря, по 21:00 мск пятницы, 26 декабря", - сказал собеседник агентства, напомнив, что подобный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Речь идет о снегопаде, местами сильном, а также о вероятности налипания мокрого снега на проводах и деревьях. "Также ночью вероятна метель, на дорогах гололедица", - заметил собеседник агентства. Он также проинформировал, что с 21:00 мск четверга до 09:00 мск пятницы в столичном регионе ожидаются порывы западного и северного ветра до 15 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в течение сегодняшнего дня после аномальных морозов температура будет стремительно повышаться. "Вчера был аномальный холод, когда в течение дня температура понижалась, сейчас она будет повышаться, очень стремительно, и к концу дня уже температура достигнет минус 5 - минус 7 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, смена погоды связана с изменением воздушной массы - воздух в течение ближайших дней будет поступать с северо-запада.