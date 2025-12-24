Число погибших на Черноморском побережье Кубани в 2025 году сократилось на 3,2%

Во время патрулирований было выявлено 755 нарушителей правил поведения на воде

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Число погибших на Черноморских курортах Краснодарского края за 2025 год снизилось на 3,2%. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону во время пресс-конференции руководящего состава ведомства.

"Отмечается положительная динамика снижения числа погибших в курортный сезон 2025 г. на Черноморском побережье на 3,2%. Снизилось количество происшествий - на 100 раз. Проведено более 570 патрулирований совместно с пограничными службами, сотрудниками ФСБ, с казачеством для обеспечения безопасности людей на водных объектах", - рассказал врио начальника центра государственной инспекции по маломерным судам Юрий Хомяченко.

Во время патрулирований было выявлено 755 нарушителей правил поведения на воде. На них были составлены административные протоколы и выписаны штрафы. По словам Хомяченко, большое внимание уделяется работе с детьми и молодежью - ежегодно проводятся профилактические беседы в летних лагерях.

"В 2025 году проводили беседы в пионерских лагерях с каждой сменой, которая пребывает на отдых. Каждый пионерский лагерь Краснодарского края охватываем на 100%", - подчеркнул спикер.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов РФ. Летом здесь популярен пляжный отдых. С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу базовый закон о безопасности на воде, который на федеральном уровне определил основные требования к безопасности на пляжах.