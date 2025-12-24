Московский эксперимент по контролю въезда мигрантов распространят в регионах РФ
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Эксперимент Москвы по контролю въезда мигрантов, в рамках которого введена система биометрии в аэропортах города, будет распространен на другие регионы России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.
"Комиссия под руководством заместителя [председателя] Совета безопасности РФ Медведева рассматривает вопрос. Эксперимент был признан удавшимся, принято решение распространять его на другие регионы нашей страны, на другие программы, чтобы мы по всему контуру нашей страны видели, кто к нам въезжает, кто выезжает", - сказал Собянин.