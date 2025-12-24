В Ленобласти безопасность на зимних праздниках обеспечат более 1 тыс. полицейских

Всего в регионе в этот период пройдет свыше 700 новогодних мероприятий

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность в период новогодних праздников на территории Ленинградской области. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал начальник отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Евгений Гаврилов.

"Общий наряд МВД России по Ленобласти составит более 1 000 сотрудников, также будут привлечены более 200 сотрудников частных охранных организаций и 53 сотрудника народных дружин и казачества. Дополнительно также согласовано выделение сотрудников СОБР Росгвардии в количестве 50 человек", - отметил Гаврилов.

Всего в Ленобласти в зимние праздники пройдет свыше 700 новогодних мероприятий, в том числе 128 уличных. Наибольшее число гуляний запланировано на территории Волосовского, Выборгского, Подпорожского и Приозерского районов. Торжественные богослужения пройдут в 261 церкви с участием около 28 тыс. прихожан.

"Подготовка к новогодним и рождественским праздникам в Ленобласти проводится с учетом текущей ситуации, обусловленной проведением спецоперации, угрозами совершения диверсионно-террористических актов, возможного применения БПЛА и иных средств нападения. <…> В Ленобласти запланировано свыше 700 новогодних мероприятий, из которых 128 уличных. Планируемое количество участников превышает 85 тыс. человек", - подчеркнул Гаврилов.

Безопасность воздушного пространства Ленобласти с акцентом на места проведения ключевых праздничных мероприятий будут обеспечивать военнослужащие 6-й гвардейской армии ВВС И ПВО.

Работа экстренных служб в праздники

Все службы комитета по здравоохранению Ленинградской области в преддверии новогодних праздников также переведены в повышенную готовность. Круглосуточно будет работать скорая помощь, а также приемные отделения и стационары.

"Скорая помощь у нас работает и будет работать круглосуточно и ежедневно. Работают все приемные отделения и стационары, которые рассчитаны на оказание многопрофильной круглосуточной экстренной помощи. За исключением 1, 2 и 7 января, будут работать все кол-центры поликлиник и подразделения неотложной помощи в поликлиниках", - рассказал заместитель председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг.

"Обратите внимание на особенности пищевого поведения, на то, какие продукты вы потребляете, на их сроки годности и качество. Также на травмоопасное поведение вас и ваших детей на спортивных объектах и при обращении с пиротехникой", - подчеркнул Вальденберг.

Безопасность у воды

На данный момент на водных объектах Ленинградской области практически нет льда из-за несвойственных для декабря погодных условий. Однако, несмотря на это, с начала месяца на водоемах погибли семь человек.

"Мы умудрились с начала месяца уже потерять семь человек на водных объектах. Пять из них утонули со льда, два человека пошли на зимнюю рыбалку и взяли с собой лодки. Это нонсенс, таких годов я еще не помню, когда действительно погода плюсовая и кто-то умудряется сходить на этот молодой, неокрепший лед. Ну и, соответственно, отсюда все жертвы", - отметил заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области Алексей Зыбцев.

На данный момент все муниципальные образования Ленинградской области, где есть водные объекты, приняли запреты о выходе граждан на лед. За их нарушение на территории Выборгского района Ленинградской области было составлено семь протоколов. Профилактические обходы всех водоемов совместно со спасателями и администрациями муниципальных образований продолжаются.