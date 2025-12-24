Собянин: в аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта

Мэр сообщил, что система позволяет выявить нежелательные лица, которые въезжают в город

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Система контроля по биометрии за мигрантами, въезжающими в Москву, за год отсеяла порядка 45 тыс. человек в столичных аэропортах. Это составляет около 10% от въезжающих мигрантов, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"В московском авиационном узле создана система биометрии, с декабря прошлого года она начала функционировать. <...> За год [система] отсеяла порядка 45 тыс. человек, это примерно 10% от уникальных мигрантов, которые въезжают к нам", - рассказал Собянин.

Мэр добавил, что система позволяет выявить нежелательные лица, которые въезжают в город. На выезде система определяет мигрантов, совершивших преступления.

"Эта система является заслоном от въезда тех, кто нежелателен на нашей территории, кто находится в контрольном списке так называемых нежелательных граждан", - добавил мэр.