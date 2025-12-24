В ВОЗ за год зарегистрировали 19 случаев ближневосточного респираторного синдрома

В организации подчеркнули, что общая оценка риска распространения БВРС остается умеренной как на глобальном, так и на региональном уровнях

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 24 декабря. /ТАСС/. 19 случаев инфицирования ближневосточным респираторным синдромом (БВРС) коронавируса MERS-CoV, в том числе 4 с летальным исходом, зафиксированы в мире за год. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее информации, случаи заражения зафиксированы в период с начала года и по 21 декабря. 17 из них - в Саудовской Аравии, 2 - во Франции. "Эти случаи показывают, что вирус по-прежнему представляет угрозу в странах, где он циркулирует среди одногорбых верблюдов, регулярно передаваясь людям", - пояснили эксперты ВОЗ.

В организации подчеркнули, что общая оценка риска распространения БВРС "остается умеренной как на глобальном, так и на региональном уровнях".

Возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, коронавирус MERS-CoV, впервые выявили в Саудовской Аравии и Иордании в 2012 году. По информации ВОЗ, вирус распространился в 27 странах, речь шла о 2 635 подтвержденных случаях, из которых 964 закончились летальным исходом. Общие симптомы включают лихорадку, кашель и затрудненное дыхание, часто наблюдается пневмония. Заражение чаще всего происходит посредством прямого или косвенного контакта с одногорбыми верблюдами, также зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку в медицинских учреждениях.

По сведениям ВОЗ, число случаев заражения MERS-CoV значительно сократилось с начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В организации не исключают, что сходные клинические картины обоих заболеваний могли привести к сокращению числа тестирований и выявлений случаев заражения MERS-CoV.