В "Дзене" появился раздел "Казань" с новостями на татарском языке

Рубрика автоматически появляется на главной странице у пользователей из республики при выборе города через геолокацию или вручную

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Специализированный раздел с новостями на татарском языке "Казань" появился на платформе "Дзен", сообщает пресс-служба платформы.

"С целью сохранения языкового разнообразия России и поддержки региональных СМИ "Дзен" расширяет функционал платформы и запускает новости на национальных языках народов РФ. Пилотным проектом инициативы стала поддержка татарского языка. Теперь жители Республики Татарстан могут читать актуальные материалы о событиях в регионе как на русском, так и на татарском языке, выбирая удобный для себя формат", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что рубрика "Казань" автоматически появляется на главной странице у пользователей из Татарстана при выборе города через геолокацию или вручную, а при клике на рубрику открывается тематический канал с новостями о событиях в республике. "Чтобы выбрать язык публикаций, достаточно нажать на переключатель в верхней части канала. Материалы в нем размещаются татароязычными блогерами и СМИ, что обеспечивает точность перевода. Пользователи могут легко переключаться между русской и татарской версиями, формируя полноценную региональную ленту новостей", - добавили в пресс-службе.