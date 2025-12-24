В Грозном открыли монумент в память о погибших при крушении самолета AZAL

Выживших бортпроводников Асадову Зульфугару и Рагимли Айдан наградили медалями

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Монумент в память о погибших при крушении пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау открыли в Грозном в преддверии годовщины. Он расположен в сквере имени первого президента Азербайджана Гейдара Алиева, передает корреспондент ТАСС.

"Прежде всего хотел бы выразить слова соболезнования всем родственникам погибших в этой трагедии. Для нас всех эта авиакатастрофа явилась ужасной новостью. Сегодня мы открываем мемориальную плиту в память о погибших пассажирах рейса Баку-Грозный. <…> В нашей памяти также останется подвиг пилотов и экипажа рейса Баку-Грозный. Их героический поступок позволил спасти жизни 29 человек", - отметил на открытии руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.

Он передал президенту авиакомпании AZAL Самиру Муса оглу Рзаеву медали "За заслуги перед Чеченской Республикой" выжившим бортпроводникам экипажа Асадову Зульфугару и Рагимли Айдан.

"В такие минуты особенно ясно проявляется прочность братских связей между народами. Дружба между народами Азербайджана и Чечни имеет глубокие исторические, культурные и духовные корни. <...> Память о трагедии будет, несомненно, служить напоминанием о необходимости беречь мир, человеческую жизнь и доверие между народами. Эта трагедия стала тяжелым испытанием для всех нас, оставив глубокую боль в сердцах родных и близких погибших", - отметил глава авиакомпании.

В открытии монумента также принял участие посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и пять членов экипажа, в том числе граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. По последним данным, 29 человек выжили. Среди пассажиров было 16 граждан РФ, выжили девять, они были доставлены в московские и федеральные медучреждения.