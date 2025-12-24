Вице-губернатор Пиотровский отметил готовность Петербурга к зимним праздникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург полностью готов к новогодним праздникам, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Все районы города украшены, заработали Рождественские ярмарки и катки", - отметил он в своем Telegram-канале.

В 2025 году новое оформление появилось во многих знаковых для города местах, в том числе на Конногвардейском бульваре, на площади Искусств и Сенной площади, Малой Конюшенной улице, проспекте Чернышевского, мосту Александра Невского и Литейном мосту, а также нескольких малых переправах. "В моем личном топе - Стрелка Васильевского со светящимися шарами-планетами", - добавил Пиотровский.

В 2025 году в Петербурге работают рождественские ярмарки на Манежной, Дворцовой и Московской площадях (до 11 января), новогодний базар в Новой Голландии (до 11 января), праздничный маркет в пространстве Vokzal 1853 (27 и 28 декабря).

Любителей катания на коньках ждут катки "У Флагштока", в Новой Голландии, пространстве "Севкабель Порт", на Конюшенной площади, рядом с Музеем железных дорог России, на Елагином острове и в других локациях.

Как ранее сообщил губернатор Александр Беглов, жителей и гостей Петербурга ждет более 300 культурных событий в новогодний сезон.