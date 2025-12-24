В России средний ущерб от киберпреступлений вырос на 5%

При этом число потерпевших уменьшилось

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средние финансовые потери от дистанционных хищений в 2025 году выросли в России на 5%, при этом число потерпевших уменьшилось. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Даже при снижении числа потерпевших финансовые потери продолжают расти. Средний ущерб увеличился на 17% в 2024 году и еще примерно на 5% в 2025 году", - сказали в управлении.

По данным МВД, это говорит о том, что схемы становятся более "точечными" и более "дорогими" для жертв. "В 2024 году число потерпевших пенсионеров увеличилось на 15,5% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году зафиксировано заметное снижение - почти на 17,4%, что связано как с техническими мерами, так и с адресной профилактической работой", - рассказали в киберполиции.

Вместе с тем, иная динамика с несовершеннолетними потерпевшими. "В 2024 году показатель почти не изменился (снижение менее чем на 1%), однако в 2025 году число пострадавших несовершеннолетних выросло почти вдвое", - рассказали в управлении, пояснив, что это указывает на смещение фокуса мошенников в сторону молодежи и цифровых схем, ориентированных на подростков.

Таким образом, подытожили в МВД, количество преступлений и число потерпевших начинает снижаться, но структура рисков меняется: давление смещается на молодежь, а каждая успешная атака наносит все больший ущерб.